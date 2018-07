Prag (SID) - French-Open-Finalistin Lucie Safarova ist wegen einer bakteriellen Infektion in ihrer Heimat in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wann die 28 Jahre alte Tschechin wieder in den Tennis-Turnierzirkus einsteigen kann, ist noch offen.

"Ich war so glücklich, dass ich in der Weltrangliste gerade auf den fünften Platz geklettert bin. Leider war es ein harter Monat mit einer Verletzung, nun kämpfe ich im Krankenhaus gegen eine Infektion", postete Safarova auf Facebook und fuhr fort: "Ich werde kämpfen, um bald wieder zurück zu sein."

Tschechiens Fed-Cup-Pressesprecher Karel Tejkal hat keine Bedenken, dass seine Nummer zwei hinter der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova rechtzeitig zum Halbfinale Mitte November gegen Russland wieder fit sein wird. Safarova hatte im Juni in Paris ihr erstes Grand-Slam-Finale gegen Serena Williams verloren.