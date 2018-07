Röszke (AFP) Am serbisch-ungarischen Grenzübergang Röszke haben dutzende Flüchtlinge am Mittwochabend die ungarische Polizei zurückgedrängt und sind auf ungarisches Gebiet vorgedrungen. Die Polizisten zogen sich um rund 50 Meter zurück und schossen Tränengasgranaten auf die Flüchtlinge ab, wie AFP-Reporter berichteten. Zuvor hatten hunderte Flüchtlinge ein Tor an dem Grenzübergang niedergerissen und die ungarischen Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen.

