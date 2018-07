Mechernich (dpa) - Nach dem Absturz eines Sportflugzeugs in Mechernich in Nordrhein-Westfalen suchen Polizei und Rettungskräfte nach den Insassen der Maschine. Die Einsatzkräfte fanden an der Absturzstelle in der Eifel nur ein leeres Wrack gefunden, wie ein Polizeisprecher am Abend sagte. Vom Piloten fehlt jede Spur. Unklar ist noch, ob eine zweite Person in dem zweisitzigen Flugzeug saß. Zeugen hatten laut Polizei beobachtet, wie die Maschine über dem Ortsteil Bergheim einige Runden drehte und dann abstürzte.

