Washington (AFP) Chinas Staatschef Xi jinping wird im Rahmen seines USA-Besuchs von US-Präsident Barack Obama im Weißen Haus empfangen. Obama und seine Frau Michelle gäben am 25. September ein Staatsbankett für Xi und seine Frau Peng Liyuan, eine berühmte chinesische Sängerin, teilte Obamas Sprecher Josh Earnest am Dienstag in Washington mit. Xis Staatsbesuch in den USA war eine China-Reise Obamas im November 2014 vorausgegangen.

