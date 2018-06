San Francisco (AFP) Der US-Internetkonzern Google hat eine Online-Spendenaktion für Flüchtlinge gestartet. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch an, jede Spende der Nutzer bis zu einem Gesamtbetrag von fünf Millionen Euro zu verdoppeln. Unabhängig davon habe das Unternehmen bereits selbst eine Million Euro an Organisationen gespendet, "die an vorderster Front humanitäre Hilfe leisten".

