New York (AFP) Der Gründer der US-Sandwich-Kette Subway, Fred DeLuca, ist im Alter von 67 Jahren gestorben. Er starb an Blutkrebs, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. DeLuca war bereits seit 2013 wegen der Krebserkrankung in Behandlung, hatte die Verantwortung für das Tagesgeschäft aber erst Ende Juni seiner Schwester Suzanne Greco übergeben. Erst vor wenigen Wochen hatte Subway das 50-jährige Bestehen gefeiert.

