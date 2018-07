Fort Pierce (AFP) Wenn Familie Schmitt ihrem Hobby nachgeht, hisst sie die Totenkopfflagge und sticht in See. Wie einst Piraten gehen auch die Schmitts auf Schatzsuche. Vor der Küste Floridas tauchen sie nach dem Gold, das spanische Schiffe im 17. und 18. Jahrhundert geladen hatten. Mit Erfolg: Allein in dieser Saison holten sie Münzen im Wert von fast zwei Millionen Dollar (1,8 Millionen Euro) aus den Tiefen des Atlantiks.

