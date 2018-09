New York (AFP) Kurz nach ihrem spektakulären Ausscheiden bei den US Open hat die Tennis-Queen Serena Williams mit ihrer neuen Kollektion von sich Reden gemacht - und einem besonderen Gast in der ersten Reihe. Rapper Drake gab sich am Dienstag (Ortszeit) bei der Fashion Week in New York die Ehre, um die von Williams kreierten 23 Modelle zu begutachten. Die Gerüchteküche lief heiß, nachdem der Musiker der Sportlerin und Modedesignerin backstage einen Handkuss gab - und Williams zuvor schon ihre Models zu einem seiner Songs über den Laufsteg geschickt hatte.

