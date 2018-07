Los Angeles (AFP) Bei den Überschwemmungen im US-Bundesstaat Utah sind nach neuen Angaben mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zu den Todesopfern zählten sechs Kinder, teilten die örtlichen Behörden am Dienstag (Ortszeit) mit. Zwölf der Opfer gehörten zu zwei Familien, die am Montag in zwei Autos in der Kleinstadt Hildale unterwegs waren, als die Fluten die Wagen fortrissen. Drei Insassen hätten überlebt, ein weiterer Mensch werde noch vermisst, sagte die Sprecherin der Stadtverwaltung von Hildale, Michelle Catwin, der Nachrichtenagentur AFP.

