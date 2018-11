Sofia (AFP) Angesichts des erhöhten Flüchtlingsandrangs an der Grenze zur Türkei entsendet Bulgarien tausend zusätzliche Soldaten. Wegen der "komplizierten Situation" sei begonnen worden, bis zu tausend Soldaten entlang der bulgarisch-türkischen Grenze zu postieren, erklärte ein Vertreter des Innenministeriums, Georgi Kostow, am Donnerstag. In der Nacht hätten 660 Flüchtlinge versucht, über die Grenze zu gelangen. Sie seien von den bulgarischen Grenzschützern entdeckt und daraufhin von den türkischen Kollegen abgefangen worden.

