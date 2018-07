Santiago de Compostela (AFP) Bei dem schweren Erdbeben in Chile sind nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Etwa zehn weitere Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Mittwochabend (Ortszeit) mit. Einer Frau in der Ortschaft Illapel am Epizentrum des Bebens sei ein Teil eines Daches auf den Kopf gefallen, sagte ein Behördenvertreter örtlichen Medien. Ein weiterer Mensch sei in dem Ort Maipú in der Hauptstadtregion an einem Infarkt infolge des Bebens gestorben, sagte Bürgermeister Christián Vittori.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.