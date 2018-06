Santiago de Chile (AFP) Wegen eines schweren Erdbebens und einer nachfolgenden Tsunami-Warnung sind in Chile rund eine Million Menschen aus den Küstengebieten in Sicherheit gebracht worden. Durch das Beben der Stärke 8,3 kamen mindestens acht Menschen ums Leben, wie Innenminister Jorge Burgos am Donnerstag mitteilte. Im Laufe des Tages wurde die Tsunami-Warnung dann wieder aufgehoben.

