Santiago de Chile (AFP) Im Zentrum von Chile hat sich ein schweres Erdbeben der Stärke 7,2 ereignet. Das Beben sei am Mittwochabend (Ortszeit) 36 Kilometer westlich des Ortes Canela Baja in einer Tiefe von elf Kilometern registriert worden, teilte das Nationale Erdbebenzentrum mit. Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Santiago de Chile spürbar, für die gesamte Küste des südamerikanischen Landes wurde eine Tsunami-Warnung ausgesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.