Peking (AFP) Der Chef der US-Großbank Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, hat die chinesische Führung für ihre Finanz- und Wirtschaftspolitik harsch kritisiert. Die jüngsten Eingriffe Pekings zur Stabilisierung der Börsen seien "unbeholfen" und "schludrig" gewesen, sagte Blankfein dem "Wall Street Journal" in einem am Donnerstag verbreiteten Interview. "Die haben nicht viel Erfahrung mit solchen Markt-Angelegenheiten." Er würde "derzeit nicht in China investieren", fügte Blankfein hinzu.

