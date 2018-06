Mülheim an der Ruhr (AFP) Die Discounterkette Aldi Süd will Menschen in Deutschland zu einem unkomplizierten Alltag verhelfen. Dafür entwickelte Aldi eine neue Marketing-Strategie, die erstmals auch Außenwerbung umfasst, wie der Konzern am Donnerstag in Mülheim an der Ruhr mitteilte. Durch das "schnörkellose und unkomplizierte" Einkaufen bei Aldi hätten die Verbraucher mehr Zeit und Geld für die schönen Dinge des Lebens, erklärten die Marketing-Strategen des Discount-Giganten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.