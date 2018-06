Berlin (AFP) Der Großstadtbeauftragte der Unionsfraktion, Kai Wegner (CDU), hat einen Kinderbonus in der Rente gefordert. "Kinderlose Beitragszahler lassen sich ihre Rente von den Kindern ihrer Kollegen bezahlen, die viel Zeit und Geld in die Entwicklung ihres Nachwuchses investiert haben", kritisierte Wegner in einem Strategiepapier, aus dem die "Welt" (Freitagsausgabe) zitierte. Um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, müsse eine nach Anzahl der Kinder gestaffelte Bonus- oder Malusregelung in die Rentenversicherung eingeführt werden.

