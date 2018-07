Berlin (AFP) Der CDU-Politiker Michael Stübgen (CDU) hat die ungarische Regierung gegen Kritik an ihrem Umgang mit Flüchtlingen in Schutz genommen. "Ich bin der Meinung, dass man sich in Westeuropa sehr wohlfeil darauf eingeschossen hat, schlichtweg alles zu kritisieren, was Ungarn macht", sagte der Vorsitzende der deutsch-ungarischen Parlamentariergruppe, der sich am Donnerstag in Ungarn aufhielt, in einem Telefoninterview der Nachrichtenagentur AFP. Jedes Land müsse dagegen vorgehen, wenn täglich tausende Menschen ungeklärter Herkunft über seine Grenze kommen, da ein solcher Zustand die öffentliche Ordnung gefährde.

