Duisburg (AFP) Immer mehr Väter nehmen Elterngeld in Anspruch, wenn auch meist nur kurz. Ihr Anteil am Elterngeld stieg von 17,7 Prozent bei den 2008 geborenen Kindern inzwischen auf rund ein Viertel, wie eine am Donnerstag veröffentlichte Auswertung des Instituts Arbeit und Qualifikation (IAQ) der Universität Duisburg-Essen (UDE) ergab. Dabei nimmt der Männeranteil in Ostdeutschland stärker zu als im Westen.

