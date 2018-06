Dortmund (AFP) Die Pläne der Bundesregierung zur leichteren Abschiebung abgelehnter Asylbewerber nehmen Gestalt an. So solle künftig "nach Ablauf der Frist zur freiwilligen Ausreise der Termin der Abschiebung nicht angekündigt werden, um die Gefahr des Untertauchens zu verringern", zitierten die in Dortmund erscheinenden "Ruhr-Nachrichten" (Donnerstagsausgabe) aus einem Gesetzentwurf des Bundesinnenministeriums. Die Höchstdauer der Aussetzung von Abschiebungen durch die Länder werde von sechs auf drei Monate reduziert.

