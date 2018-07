Berlin (AFP) Nach einem Messerangriff auf eine Polizistin ist in Berlin ein Mann von Polizeibeamten erschossen worden. Die Polizei wurde am Donnerstagvormittag per Notruf darüber informiert, dass ein Mann im Bezirk Spandau Passanten auf dem Gehweg bedrohe und sich seltsam verhalte, sagte Polizeisprecher Stefan Redlich. Vier Funkwagen wurden losgeschickt. Als ein Beamter und eine Beamtin vor Ort aus dem ersten Wagen ausstiegen, habe der Mann die Beamtin mit dem Messer direkt angegriffen.

