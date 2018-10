Berlin (AFP) Ein mutmaßlicher Islamist ist nach einem Messerangriff auf eine Polizistin am Donnerstag in Berlin von der Polizei erschossen worden. Wie die Staatsanwaltschaft am frühen Abend mitteilte, handelt es sich um den 41-jährigen Rafik Y. Er war 2008 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem er zusammen mit Komplizen einen Mordanschlag auf den damaligen irakischen Ministerpräsidenten Ijad Alawi geplant hatte.

