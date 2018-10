München (AFP) Der Vorstandsvorsitzende des Software-Konzerns SAP, Bill McDermott, hat infolge eines Unfalls ein Auge verloren. Er sei nach dem Vorfall im Sommer aber wieder "voll für SAP da, voll in meinem Job", sagte er der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag. "Ich bin noch am Leben und das ist nach so einem schweren Unfall keine Selbstverständlichkeit."

