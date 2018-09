Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) reist am Freitag zu einem eintägigen Besuch in die Türkei. Geplant sind dort Gespräche mit Regierungsvertretern und weiteren politischen Verantwortungsträgern, wie das Auswärtige Amt am Donnerstag in Berlin mitteilte. Zentrale Themen sind die aktuelle Flüchtlingskrise sowie die Lage in Syrien.

