Berlin (AFP) Der Schauspieler und Filmproduzent Til Schweiger hat an der Seite von SPD-Chef Sigmar Gabriel sein neues Wohltätigkeitsprojekt vorgestellt. Die Stiftung namens "Til Schweiger Foundation" will sich sowohl für Flüchtlinge als auch für sozial benachteiligte junge Deutsche engagieren, wie Schweiger am Donnerstag vor Journalisten in Berlin sagte. Der Stiftungsbeirat ist prominent besetzt: Neben Gabriel sitzen in dem Gremium Springer-Verlagschef Mathias Döpfner, die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU), Fußball-Bundestrainer Jogi Löw, der Schauspieler Jan Josef Liefers und der Musiker Thomas D von den Fantastischen Vier.

