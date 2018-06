Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat wegen des Konflikts im Osten seines Landes 400 weitere Menschen mit Sanktionen belegt - darunter auch einen Korrespondenten der deutschen Wochenzeitung "Die Zeit". Die Liste der Betroffenen wurde am Mittwoch von der Regierung im Internet veröffentlicht. Neben dem russischen Verteidigungsminister, dem Parlamentspräsidenten in Moskau und prorussischen Rebellenführern stehen darauf auch die Namen eines "Zeit"-Journalisten, von drei in Moskau arbeitenden BBC-Mitarbeitern und eines spanischen Journalisten.

