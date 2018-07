Berlin (AFP) Der Online-Modehändler Zalando testet die Auslieferung von Paketen am gleichen Tag. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte am Donnerstag einen Bericht der "Lebensmittel Zeitung", wonach noch im September in Berlin und Köln ein entsprechendes Pilotprojekt startet soll. Ausgewählte Kunden sollen in beiden Städten ihr Paket schon abends ausgeliefert bekommen, wenn sie die Ware bis zum frühen Nachmittag im Internet bestellt haben.

