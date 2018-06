Brüssel (AFP) Die EU-Umweltminister wollen sich nach Angaben aus Ratskreisen am Freitag in Brüssel auf Werte für die C02-Reduktion bis zum Jahr 2100 einigen. An den bisherigen Zielvorgaben könne sich dabei noch etwas ändern, verlautete am Donnerstag aus Kreisen der luxemburgischen EU-Ratspräsidentschaft. EU-Umweltkommissar Miguel Arias Cañete hatte im August das Ziel genannt, die Kohlenwasserstoffemissionen bis zum Ende des Jahrhunderts auf null herunterzufahren, bis 2050 sollten sie um 60 Prozent gegenüber 1990 eingedämmt werden.

