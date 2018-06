Brüssel (AFP) EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich in der LuxLeaks-Affäre um massive Steuervergünstigungen für Konzerne in seiner Zeit als Luxemburger Regierungschef verteidigt. "Ich habe in Luxemburg kein System der Steuerhinterziehung, der Steuerhintertreibung oder der Steuervermeidung zu Lasten anderer europäischer Staaten erfunden", sagte Juncker am Donnerstag im Sonderausschuss des Europaparlaments. "Sie überschätzen meine Talente", fügte er an die Abgeordneten gewandt hinzu, die ihm kritische Fragen stellten.

