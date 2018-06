Helsinki (AFP) Der Studie einer finnischen Datensicherheitsfirma zufolge hat Russland sieben Jahre lang systematisch Cyberspionage in Europa, den USA und Asien gefördert. Die Firma F-Secure berichtete am Donnerstag, eine Hacker-Gruppe namens "The Dukes" habe bei zahlreichen Attacken auf Regierungen und staatliche Stellen Informationen für den russischen Geheimdienst gesammelt. Die Datenpiraten hätten dafür eine einzigartige Schadsoftware eingesetzt, die Informationen von den infizierten Rechnern absaugte.

