Paris (AFP) Zwei Flüchtlingslager in Paris mit zusammen mehr als 800 Bewohnern sind am Donnerstag geräumt worden. Sozialarbeiter und freiwillige Helfer begleiteten die Flüchtlinge am frühen Morgen am Seine-Ufer nahe des Austerlitz-Bahnhofs und vor dem Rathaus des 18. Bezirks zu wartenden Bussen. Anschließend wurden die Flüchtlinge in Unterkünfte gefahren. Zahlreiche Polizisten waren vor Ort, die Räumung der beiden Lager verlief aber ohne Zwischenfälle, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.