Barcelona (SID) - Der spanische Fußballmeister FC Barcelona muss monatelang auf Mittelfeldspieler Rafinha verzichten. Der 22 Jahre alte brasilianische Nationalspieler erlitt am Mittwoch im Champions-League-Spiel beim AS Rom (1:1) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Das bestätigten die Katalanen am Donnerstag.

Rafinha soll in den kommenden Tagen operiert werden. Barcelona empfängt am 29. September Bayer Leverkusen zum zweiten Spiel in Vorrundengruppe E der Königsklasse.

Rafinha war gegen Rom in der 61. Minute für den früheren Schalker Ivan Rakitic eingewechselt worden. Schon bei seiner ersten Aktion wurde er von Radja Nainggolan gefoult, in der 65. Minute musste Rafinha das Feld verletzt verlassen.