Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund ist mit einem Sieg in letzter Minute in die Europa League gestartet. Gegen den russischen Vertreter FK Krasnodar kamen die zuletzt erfolgsverwöhnten Dortmunder zu einem mühsamen 2:1. Damit hat der BVB schon beim Auswärtsspiel in Saloniki in zwei Wochen eine gute Ausgangsposition.

