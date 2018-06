Rom (SID) - Bayer Leverkusens Champions-League-Gruppengegner AS Rom muss vier bis sechs Wochen auf Torwart Wojciech Szczesny verzichten. Der 25 Jahre alte Pole hatte sich beim Auftaktmatch des italienischen Fußball-Erstligisten am Mittwoch gegen Titelverteidiger FC Barcelona (1:1) an der linken Hand verletzt. Es sei zwar nichts gebrochen, ein Band im Fingergelenk jedoch überdehnt, teilte die Roma am Donnerstag mit.

Szczesny könnte den Italienern damit auch beim Gastspiel in Leverkusen am 20. Oktober fehlen. Der polnische Nationaltorhüter war im Sommer auf Leihbasis vom FC Arsenal zur Roma gewechselt und auf Anhieb zum Stammtorhüter des italienischen Vize-Meisters avanciert.