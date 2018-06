Bük (SID) - Die U19-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) liegen in der ersten Qualifikationsrunde für die EM 2016 voll auf Kurs. Zwei Tage nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen Ungarn gewann die Mannschaft von Trainerin Maren Meinert am Donnerstag in Bük auch ihr zweites Gruppenspiel gegen Kasachstan problemlos 7:0 (3:0). Im letzten Gruppenspiel gegen Serbien am Sonntag (16 Uhr) reicht der DFB-Auswahl nun ein Unentschieden zum Weiterkommen.

Nach einem Eigentor der Kasachinnen (31.) trafen Melanie Ott (34./41.), Ricarda Walkling (47./56.), Anna Gasper (51.) und Stefanie Sanders (80.) für den deutschen Nachwuchs. In der Gruppe 5 muss die DFB-Auswahl einen der ersten beiden Plätze belegen, um die Eliterunde der EM-Qualifikation zu erreichen.