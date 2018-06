Bogotá (AFP) In Kolumbien hat ein 52-Jähriger seine Entführung durch Guerilleros vorgetäuscht, um Lösegeld von seinen Eltern zu erpressen. Wie das Militär am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, hatte der undankbare Sohn einen Komplizen eingespannt, der sich als Mittelsmann der Farc-Rebellen ausgab und an den die Eltern auch eine erste Tranche zahlten. Dann wandten sich die Eltern jedoch an das Militär, das den vermeintlichen Erpressern rasch auf die Schliche kam.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.