Berlin (dpa) - Ein polizeibekannter Islamist hat in Berlin auf offener Straße eine Polizistin mit einem Messer attackiert. Er wurde erschossen. Der 41-jährige Iraker saß wegen Mitgliedschaft in einer Terrorgruppe und Beteiligung an einem versuchten Mord jahrelang in Haft, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nach Verbüßung seiner Strafe musste der Mann eine elektronische Fußfessel tragen, die er sich aber am Morgen entfernt hatte. Die Polizistin wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

