Berlin (dpa) - Til Schweiger hat sich in der Debatte um Flüchtlinge bereits mehrfach als Unterstützer zu Wort gemeldet. Heute stellt der Filmstar in Berlin seine neue Stiftung vor. Sie soll sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern. Zur Pressekonferenz kommen neben Schweiger Mitglieder des Stiftungsbeirats. Dazu gehören unter anderem Vizekanzler Sigmar Gabriel, der Schauspieler Jan Josef Liefers, Rapper Thomas D. und die Moderatorin Sandra Maischberger. Schweiger warb in Interviews und mit Facebook-Postings dafür, Flüchtlinge willkommen zu heißen.

