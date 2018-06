Berlin (dpa) - Der Filmemacher Til Schweiger hält an den Plänen für ein Flüchtlingsheim in Niedersachsen fest. "Wir geben diesen Traum nicht auf", sagte Schweiger in Berlin. Da das Projekt in einer Kaserne im Harz stockt, will er sich demnach in Osnabrück engagieren. Dort will er helfen, ein Gebäude zu einer Schule umzubauen. Schweiger stellte bei der Pressekonferenz gemeinsam mit prominenten Unterstützern seine neue Stiftung vor, die sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche "jeglicher Herkunft" kümmern soll.

