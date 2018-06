Mexiko-Stadt (AFP) In dem brisanten Fall von 43 verschwundenen mexikanischen Studenten sind möglicherweise Überreste von einem weiteren Vermissten gefunden worden. Forensiker der Universität Innsbruck hätten Hinweise, dass ein Knochen von dem vermissten 21-jährigen Jhosivani Guerrero de la Cruz stammen könnte, sagte Generalstaatsanwältin Arely Gómez am Mittwoch (Ortszeit) in Mexiko-Stadt. Das erstellte DNA-Profil ähnele dem Erbgut von Guerreros Mutter.

