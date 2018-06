Magdeburg (dpa) - Wenige Tage nach Beginn der Kontrollen an der Grenze zu Österreich will sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière ein Bild über die Lage machen. Der CDU-Politiker wird dazu gemeinsam mit dem EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos die Bundespolizei in Rosenheim besuchen. Beide wollen auch die sogenannte Bearbeitungsstraße besichtigen, in der die Flüchtlinge, die nach Bayern kommen, registriert werden. Trotz der Grenzkontrollen waren in den vergangenen Tagen wieder Hunderte Flüchtlinge über die deutsch-österreichische Grenze gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.