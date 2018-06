Bad Gottleuba-Berggießhübel (dpa) - An der Hauptverkehrsroute zwischen Deutschland und Tschechien, der Autobahn 17, hat die Bundespolizei Grenzkontrollen eingerichtet. Die Lage in Serbien und Ungarn könnte dazu führen, dass vermehrt Schleuser auftauchen. Seit gestern wird kontrolliert. Die Mehrzahl der Flüchtlinge mit Ziel Deutschland kommt im Moment in Bayern an. Nachdem Ungarn seine Grenze dicht gemacht hat, kommen mehr Flüchtlinge nach Kroatien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.