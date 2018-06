Tokio (SID) - Tennisstar Eugenie Bouchard hat aufgrund ihrer bei den US Open erlittenen Gehirnerschütterung auch den Start beim WTA-Turnier in Tokio (21. bis 27. September) abgesagt. "Ich bin wirklich sehr enttäuscht über diesen Schritt, aber ich habe mich noch nicht ausreichend erholt", teilte die 21-jährige Kanadierin am Donnerstag mit.

Mit ihrem Achtelfinaleinzug beim vierten Major hatte Bouchard gerade erst einen Schritt aus einer tiefen Krise getan. In einer Saison voller Pleiten war die Wimbledon-Finalistin von 2014 in der Weltrangliste vom fünften auf den 26. Platz zurückgefallen.