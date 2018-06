Ankara (AFP) Tausende Menschen haben am Donnerstag in der türkischen Hauptstadt Ankara an einem "Marsch gegen Terrorismus" teilgenommen. "Ja zur Einheit, nein zum Terror", skandierten die Menschen, die einem Aufruf von rund 200 Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und Berufsverbänden folgten. Ziel des Marschs war das alte Parlament in Ankara, wohin die Menschen eine mehrere hundert Meter lange türkische Flagge trugen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.