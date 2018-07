Horgos (AFP) Nach den Ausschreitungen zwischen Flüchtlingen und Polizisten an der ungarisch-serbischen Grenze hat sich die Lage wieder beruhigt. Rund 400 Flüchtlinge warteten am Donnerstagmorgen weiterhin am Übergang zwischen Horgos in Serbien und Röszke in Ungarn, doch war die Situation ruhig. Die Wartenden verbrachten die Nacht teils in Zelten am Rande der Straße, teils in Schlafsäcken auf dem Asphalt. Der Übergang nach Ungarn war von mit Stacheldraht versehenen Metallplatten versperrt, nachdem die Flüchtlinge die zuvor errichteten Zäune eingerissen hatten.

