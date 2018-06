New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat die Geiselnahme von Burkina Fasos Interims-Staatschef Michel Kafando und Regierungschef Isaac Zida durch die Präsidialgarde (RSP) verurteilt. Er sei "empört" über die "schamlose Verletzung von Burkina Fasos Verfassung und Übergangscharta", erklärte Ban am Mittwoch in New York. Er forderte die sofortige Freilassung der Politiker. Ban hob hervor, Kafando und die Übergangsregierung hätten die volle Unterstützung sowohl der UNO als auch der Bevölkerung des westafrikanischen Landes.

