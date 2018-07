Washington (AFP) In der "kleinen" TV-Debatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber haben sich die Teilnehmer an dem in Umfragen führenden Geschäftsmann Donald Trump abgearbeitet. "Lasst uns aufhören, Donald Trump als Republikaner zu behandeln", sagte Louisianas Gouverneur Bobby Jindal bei der am Mittwochabend (Ortszeit) vom Nachrichtensender CNN übertragenen Veranstaltung. In der Vergangenheit habe Trump bei Steuern und Abtreibung Positionen der Demokraten unterstützt. Der New Yorker Ex-Gouverneur George Pataki erklärte, der Immobilien-Tycoon sei für die Präsidentschaft der USA "ungeeignet".

