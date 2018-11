New York (AFP) Erstmals seit gut zehn Jahren wollen die Rolling Stones wieder ein Album aufnehmen. Die britische Gruppe plane, nach einer Südamerika-Tournee Anfang nächsten Jahres ins Studio zu gehen, kündigte ihr Gitarrist Keith Richards bei einem Werbeauftritt für sein neues Soloalbum am Dienstagabend in New York an. Er sei vergangene Woche in London gewesen und habe dort "die Jungs" getroffen, sagte Richards. "Und yeah, es gibt jetzt feste Pläne für Aufnahmen."

