Los Angeles (AFP) Bei den Waldbränden in Kalifornien sind zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Die Toten wurden in ihren Häusern im Vorgebirge der Sierra Nevada gefunden, wie die Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Für die Region gilt eigentlich ein Evakuierungsbefehl. Einer der Toten wurde als 67-jähriger Mann identifiziert. Bereits am Montag war eine ältere behinderte Frau tot in den Ruinen ihres Hauses in Lake County entdeckt worden.

