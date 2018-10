Budapest (AFP) Zur Abwehr von Flüchtlingen hat Ungarn auch an seiner Grenze zu Kroatien mit der Errichtung eines Stacheldrahtzauns begonnen. 600 Soldaten hätten in der Nacht mit dem Bau der Absperrung begonnen, 500 weitere würden im Laufe des Tages hinzukommen, sagte Ministerpräsident Viktor Orban in einem Rundfunkinterview am Freitag. Zudem seien 200 Polizisten an die kroatische Grenze geschickt worden. "Es wird keinen Sandhügel oder Maulwurfshügel zum Verstecken geben, wir werden unsere Grenzen verteidigen", sagte der rechte Politiker.

