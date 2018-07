Lille (SID) - Tschechien hat sich bei der Basketball-EM das letzte Ticket für die Olympia-Qualifikation geholt. Die Mannschaft um den früheren NBA-Profi Jan Vesely gewann in Lille/Frankreich das Spiel um Platz sieben gegen Lettland mit 97:70 (57:36) und darf im kommenden Juli an einem vorolympischen Turnier teilnehmen. 18 Teams spielen an drei Orten, nur die Sieger sind in Rio de Janeiro 2016 dabei.

Die beiden EM-Finalisten qualifizieren sich direkt für die Sommerspiele, Spanien hat seinen Platz nach dem Halbfinalsieg über Gastgeber Frankreich (80:75 n.V.) sicher. Serbien und Litauen ermitteln am Freitag (21.00 Uhr) den zweiten Endspiel-Teilnehmer und Brasilien-Fahrer.

Der Deutsche Basketball Bund (DBB) denkt nach dem Vorrundenaus der Nationalmannschaft darüber nach, ein vorolympisches Turnier auszurichten. Die Gastgeber müssen sich dafür nicht qualifizieren.